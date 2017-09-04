Спортсмены нашей республики результативно выступили на всемирной Универсиады в Тайбэе- уфимские бадминтонисты Родион Алимов и Алина Давлетова. В упорной борьбе в соревнованиях смешанных пар они завоевали бронзовые медали.

Наутро после победы тренер призеров невозмутим. Последние 18 лет Эдгар Щербий живет по принципу "настоящие чемпионы выявляются еще в детском саду". Владимир и Полина как раз представители нового набора, но уже проявляют реакцию и смекалку. У наставника тренировки и соревнования идут в режиме нон стоп и даже если его ученики выступают в другой части планеты - он дистанционно всегда с ними.



2017 год получился одним из самых плодотворных в плане медалей. Весной ребята выиграли во Франции первенство Европы в личном зачете и стали серебряными в команде вместе с другим воспитанником Никитой Лемешко, в августе Хакимова Карина на сурдолимпийских играх в Турции завоевала серебряную медаль.



У призеров уже подрастает смена, перспективные дети есть в разных возрастных категориях. Лану в секцию привел отец, сейчас девушка уверенно играет на уровне сборной республики





«Мы очень упорно работаем над парными категориями над одиночными. Мы вот совсем недавно выиграли первенство России по 2000 году тоже в миксте и сейчас Алина с Родионом тоже выиграли микст», - рассказывает победительница первенства России Лана Кулешова.

Восемь, пять и два - итого 15 часов перелета с тремя пересадками. В Уфе их встречают и министр спорта и родители и конечно же личный тренер. За усталостью спортсмены радости не скрывают.



В полуфинальных играх уфимцы уступили именитым бадминтонистам Тайбэя, однако в некоторых моментах наши ребята перехватывали инициативу и даже вели в счете. Родион Алимов и Алина Давлетова стали единственными представителями Европы, завоевавшими медали на этом бадминтонном турнире! Родители верили в успех с самого начала.





«Я очень горжусь своим сыном. Когда ему было 9 лет он мечтал стать чемпионом России, и я ему сказала ты будешь не только чемпионом России но и достигнешь более высоких высот. Я лично знала и когда он взял эту медаль (на Универсиаде) я ему написала - " Я знала, что вы приедете с медалью", - заявила мама Родиона Алимова Ольга Алимова.

«С 8 лет как занимается в этом году уже 10 лет как занимается, вот так идем представляете, человек 10 лет занимается бадминтоном, гордимся, радуемся», - комментируют родители Алины Давлетовой Эльвира и Ильгизар Давлетовы.



Момент триумфа будет не долгим. Уже завтра новоиспеченные чемпионы отправятся в спортивный зал, а потом снова значимые международные турниры, где соперники уже

горят желанием взять реванш.

4 сентября