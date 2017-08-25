Спортсмены в возрасте готовятся к республиканской спартакиаде среди пенсионеров

Сегодня сборная Уфы отправилась в Агидель, где и пройдет первенство Башкортостана.

В мае в столице республики прошла спартакиада города, в которой приняли участие более 200 спортсменов, по итогам этих стартов была сформирована сборная Уфы. Уже завтра в Агидели пройдет республиканский этап, куда и отправилась дружная команда столицы Башкортостана. Участники спартакиады будут соревноваться в пяти дисциплинах: плавание, легкая атлетика, пулевая стрельба, настольный теннис и шахматы. Победители соревнований представят Башкортостан на Всероссийской Спартакиаде, которая пройдет с 29 сентября по 1 октября в городе Пензе. Спортсмены рассказали, как им удается поддерживать себя в форме.





«Я во-первых говорю правильно питаться надо, по утрам зарядку делать. Я сама, например, с трудом встаю, но 15 минут заставляю себя делать зарядку и тут же просыпаюсь. Так что не ленитесь, хотя бы пешком ходите до работы», - говорит член сборной команды Уфы Гуля Талипова.

25 августа