У федерации бокса Уфы сменился глава

В Уфе прошли выборы председателя организации, им стал мастер спорта Денис Огуречников.

22 сентября

Денис Георгиевич добивался успеха не только на ринге, но и на тренерском поприще. В 2008 году он был признан лучшим тренером республики Башкортостан. Теперь он собирается достигнуть высот и в качестве председателя федерации бокса Уфы, первые шаги уже разработаны.Это мероприятие намечено на вторую половину октября. Хоть в столице республики и существует только одна специализированная школа бокса, но охват весьма объемный. В детском турнире примут участие все ведущие юные спортсмены города.Как год встретишь, так его и проведешь. И если такие инициативы нового председателя будут продолжаться, то городская федерация бокса наконец-то станет хорошим подспорьем республиканской.