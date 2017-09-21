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У федерации бокса Уфы сменился глава

В Уфе прошли выборы председателя организации, им стал мастер спорта Денис Огуречников.


Денис Георгиевич добивался успеха не только на ринге, но и на тренерском поприще. В 2008 году он был признан лучшим тренером республики Башкортостан. Теперь он собирается достигнуть высот и в качестве председателя федерации бокса Уфы, первые шаги уже разработаны.

Это мероприятие намечено на вторую половину октября. Хоть в столице республики и существует только одна специализированная школа бокса, но охват весьма объемный. В детском турнире примут участие все ведущие юные спортсмены города.

Как год встретишь, так его и проведешь. И если такие инициативы нового председателя будут продолжаться, то городская федерация бокса наконец-то станет хорошим подспорьем республиканской.




Автор: Лилия Шафикова
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