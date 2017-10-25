У хоккейного клуба "Салават Юлаев" не получилось на ударной волне завершить домашнюю серию

Накануне в уральском дерби коллектив Эркки Вестерлунда уступил магнитогорскому "Металлургу".

Перед матчем в составе команды произошли серьезные изменения. Евгений Бодров и Денис Кокарев были обменяны на Федора Белякова и Антона Бурдасова соответственно. Особые надежды уфимские болельщики связывают с Антоном, который является обладателем кубка Гагарина в составе питерского СКА.



Юлаевцы ударно начали игру и сохраняли счет практически до окончания второго периода. Они заработали большинство, но вместо того, чтобы укрепить преимущество, пропустили разящую контратаку соперника.



В дальнейшем игра шла до ошибки, которую, к сожалению, допустили наши хоккеисты. В концовке они побежали отыгрываться, но «Металлург» дважды поразил пустые ворота. Итоговый счет 1:4 - впервые с 15 октября «Салават» не набирает очки.





«Мы играли очень хорошо первый период. Это был один из лучших периодов в сезоне. Магнитогорск во втором периоде поменял игру, начали больше играть через забросы и у нас возникли проблемы. Мы могли выиграть этот матч за счёт первого периода. Но мы не забили голы, четыре раза попали в штангу», - вздыхает главный тренер ХК «Салават Юлаев» Эркка Вестерлунд.

В середине октября за «Салават Юлаев» дебютировал Глеб Кузьмин, успевший отметиться не только набранными очками, но и званием новичка недели в КХЛ. Теперь пришел черед нападающего Ильи Баранова, который провел первый матч в карьере на таком уровне.





«Было, честно говоря, волнительно. В первый раз все-таки выхожу на таком уровне. Все что, мог, наверное, я не показал», - признался нападающий ХК «Салават Юлаев» Илья Баранов.



Теперь в Уфе юлаевцев можно будет увидеть только 22 ноября, на этот день запланировано первое в сезоне зеленое дерби. А пока дружина Вестерлунда проведет трехматчевое дальневосточное турне, после которого в чемпионате наступит пауза на кубок Карьяла.







Иван Уральский

27 октября