«Уфа-Алиса» проиграла ГК «Ставрополье-СКФУ»

«Уфа-Алиса» в рамках женской Суперлиги принимала на домашнем паркете гандболисток из Ставрополья. Соседи по турнирной таблице месяц назад победителя не выявили и в этой игре были намерены разрешить этот вопрос.

Этот сезон уфимские гандболистки пока явно не могут занести себе в актив. До игры со Ставропольем у подопечных Игоря Саранца было всего три набранных очка. А наши гостьи и вовсе заработали лишь два. Для соседей нижней части турнирной таблицы эта битва была за шесть очков. Победа гарантировала крепкое место в шестерке, а поражение означало попадание в зону вылета.



Начали игру девушки на равных. В середине первой половины «Алиса» даже вела в счёте. Но этот временный успех не получил дальнейшего развития. А вот у гостей напротив словно выросли крылья. Подопечные Виталия Волыченко раз за разом наказывали хозяев паркета за их же глупые ошибки. Справедливости ради, наши не отпускали соперниц дальше, чем на 2-3 очка. Но и этот гандикап вскоре начал таять.





«Я считаю, что команда пока что не нашла свою игру еще. Мы пока в становлении, девочки все молодые, ищем, экспериментируем, пробуем. Я доволен их работой и результаты пока что подкрепляют нашу работу», - говорит главный тренер ГК «Ставрополье-СКФУ» Виталий Волынченко.



Во второй половине встречи наши абсолютно потеряли уверенность в своих силах. Не помогла даже замена голкипера. Обиднее всего в этот день было за Аделину Баткову. Вратарь «Алисы» раз за разом тащила сильнейшие выстрелы гостей и до последнего давала шанс зацепиться за игру. Потуги своего кипера полевые игроки, к сожалению, не поддержали. А Ставрополье методично разрывало оборону уфимок. Как итог обидное поражение 25:33.





«Половину игроков я сегодня не узнал. Если опытные игроки делают ошибки, которые не должны делать. Вот при таких ситуациях, когда догоняли сокращали, опыт берет на себя, делает вывод, а здесь все произошло наоборот», - комментирует главный тренер ГК «Уфа-Алиса» Игорь Саранец.



Девушки из состава «Алисы» комментарии по матчу давать отказались. Их ждал жёсткий разговор в раздевалке. А вот гости напротив не скрывали улыбки на своем лице.





«Впечатления хорошие, но все равно сделали кучу ошибок, много не забили, в целом неплохо. Был боевой настрой, так как дома сыграли вничью. Хотелось выйти и доказать что мы сильнее и мы достойны этой победы», - сообщила разыгрывающий ГК «Ставрополье-СКФУ» Зурета Коблева.



После этого поражения уфимки провалились на девятое место и теперь находятся в зоне вылета. Следующую игру наши девушки проведут в Краснодаре против местной Кубани. Южане находятся на четвёртой строчке с 10 набранными очками. С одним из лидеров чемпионата «Алисе» точно придётся не легко. А нам остаётся только верить и болеть за наших спортсменок ещё сильнее.

Иван Трушков

13 ноября