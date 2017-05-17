Уфа готовиться принять чемпионат России по скалолазанию

Который стартует уже на следующей неделе на комплексе «Кул-тау».

Первенство страны пройдет в столице Башкортостана с 23 по 27 мая. Спортсмены будут соревноваться в трех дисциплинах: боулдеринге, скорости и трудности. Сегодня ведется подготовка трасс, устанавливаются зацепы. Высота скалодрома «Кул-тау» - 17 метров. Ожидается, что участие примут все сильнейшие спортсмены страны из 26 регионов России. Уфимские спортсмены готовы составить серьезную конкуренцию в скорости.

Основная надежда возлагается на Руслана Файзуллина. Всего на старт выйдут более 170 скалолазов, которым предстоит соревноваться на самом большом скалодроме страны под открытым небом — «Кул-Тау», что находится по адресу улица Рихарда Зорге, 63/3.

19 мая