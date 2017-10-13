«Уфа» одержала тяжелую победу над московским «Локомотивом»

Футбольный клуб "Уфа" приучил своих болельщиков к тому, что в этом сезоне играет сериями. И после безвыигрышной пришел черед беспроигрышной. После домашней встречи с московским "Локомотивом" она составляет уже 3 матча.



Встречи "Уфы" и "Локомотива" никогда не отличались результативностью. Кроме того, в истории противостояния этих команд еще не было матча, в котором забивали оба коллектива. Так вышло и в этот раз, игра шла до ошибки, которую допустили железнодорожники - на 76-й минуте Сильвестр Игбун забил гол после красивой комбинации, который оказался победным. Интересно, что ход этой встречи был очень похож на прошлую игру, когда "горожане" выиграли у "Арсенала". Та же минута, тот же игрок - настоящий день сурка.



А вот игроки "Локомотива", который, в случае победы над "Уфой", мог вырваться на первое место в чемпионате, не особо желали признавать победу "горожан".



На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что против нашей команды никому легко не бывает.



А вот его визави, Сергей Семак, рассказал, почему на его лице нет радости от победы и сравнил игру своей команды с кулинарным блюдом.



Эта победа позволила дружине Сергея Семака переместиться на несколько позиций вверх, теперь футбольный клуб "Уфа" занимает 7 место. Но расслабляться рано - пара неудачных результатов и вот вы в зоне вылета. А забраться еще выше "горожане" попробуют 21 октября, когда отправятся в гости к команде "СКА-Хабаровск".







Иван Уральский

16 октября