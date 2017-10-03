На следующей неделе Уфа примет XXXII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти уфимца, заслуженного тренера СССР Владимира Алекссевича Бормана.



Участниками масштабного турнира станут около 200 сильнейших борцов страны и ближнего зарубежья. Сборная Башкортостана делегирует 70 представителей. В их числе обладатель Кубка мира Азамат Бикбаев, призер Первенства Европы Фадис Валитов, победитель Первенства Европы Ислам Опиев, победитель Первенства России Нохчо Лабазанов, серебряный призер Первенства России Аслан Толов и другие.





«По опыту прошлых лет, у нас было пять чемпионов, если покажем такой же результат, то нас это обрадует. Ожидается кульминация соревнований в весе до 75 кг. Противостояние нашего Бикбаева и Салеева Евгения, который является серебряным призером чемпионата мира. Это будет кульминацией, посмотрим, кто будет сильнее», - комментирует первый вице-президент федерации спортивной борьбы РБ Ильдар Фаизов.