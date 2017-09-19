Уфа продолжает бежать

Сегодня в парке культуры и отдыха Кашкадан прошёл ежегодный забег «Кросс Нации - 2017».

Не успел в Уфе отгреметь международный марафон, как столичные любители спорта вновь устремились к финишной черте. Эстафету принял «Кросс Нации – 2017». Казалось бы нужно один раз оббежать вокруг озера. Но сделать это не так уж и просто.



Погода в этот день решила добавить участникам адреналина. Холод и ветер создавали проблемы однозначно, вдобавок на дистанции бегуны всегда имеют шанс столкнуться, так что надо внимательнее смотреть по сторонам. Несмотря на то, что мероприятие носит оздоровительный характер, но в пылу азарта преодолеть круг побыстрее хочется многим. Но такие порой суровые условия ни чуть не смущают марафонцев.





«Вообще я люблю вести здоровый образ жизни. Бегать по утрам. И я вот всем советую. Кто сидит дома на диване, я их не понимаю. Круто же когда бегаешь, эмоции, такой кайф после этого», - говорит Анастасия Бекер.



Принять участие смогли как школьники и студенты, так и просто активные жители столицы. Но задавали тон гонке воспитанники спортшкол. Традиционно в первых рядах и разворачиваются главные интриги забега. Профессионалы серьёзно отнеслись к соревнованию, ведь этот ежегодный старт всегда хорошая возможность проверить физическую готовность. Среди юношей лучшим был легкоатлет Айрат Шайхутдинов.





«Изначально я бежал где-то десятым, бежал спокойно. Примерно после середины дистанции я начал подтягиваться к лидерам. И последние 400 метров я уже финишировал с братом», - рассказывает победитель забега Айрат Шайхутдинов.



Быстрее всех из представительниц прекрасной половины человечества стала Аделина Хусаинова



Этот праздник спорта шагает по стране уже много лет. В этом году 84 региона страны в едином порыве устроили массовый забег. Цель такого мероприятия организаторы видят ясно и они упорно идут к ее реализации.





«Главная цель таких мероприятий, считаю приобщение к здоровому образу жизни. Чтобы люди себя настраивали на бег на физкультуру на занятия спортом вообще», - заявил главный судья, директор спецшколы олимпийского резерва № 21 Олег Лопатин.



Ежегодно всероссийский день бега собирает в Уфе огромный ажиотаж. В этот раз количество участников перевалило за отметку 2500 тысячи. А по всей стране эта цифра достигла полутора миллионов человек.



Иван Трушков

21 сентября