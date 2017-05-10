Уфа стала столицей спортивной аэробики

Уже в пятый раз на базе спортивного комплекса стадиона «Водник» прошли всероссийские соревнования «Планета-аэробика»

Всего в стартах приняли участие более 500 человек, которые боролись за медали в 4 возрастных категориях.

«Возрастает качество спортсменов, возрастает качество организации. Улучшается оформление, какие-то условия. На сегодняшний день, чтобы удобно и правильно спортсменам, выполнять упражнения, мы, федерация, приобрела официальный помост, где дети, спортсмены, уже выступают», - рассказывает президент Федерации спортивной аэробики и фитнес-аэробики РБ Галина Емельянова.

В Уфу прибыли представители 15 субъектов Российской Федерации, они образовали 27 команд. Гости условиями пребывания в столице Башкортостана остались довольны.

«Мы очень благодарны, что нас всегда приглашают, нам очень нравится ездить к этим гостеприимным хозяевам. Очень красивые всегда соревнования, обстановка очень дружественная. Спортсмены очень довольны, подарки и медали замечательные», - говорит президент Федерации спортивной аэробики города Солнечногорска (Московской области) Наталья Мякотина.

«Сейчас мы подвели итоги, наградили 6-8 и 10-11 лет. Можно сказать, что республика Башкортостан очень хорошо выступила, во всех номинациях активно принимала участие. В призовых местах город Благовещенск, город Бирск, город Уфа, Стерлитамак и Учалы. То есть спортсмены, очень хорошо защищали честь нашей республики», - поясняет главный судья соревнований, судья Всероссийской категории Анастасия Ахмадиева.

Кроме медалей, участники соревнований также получили специальные призы. Например, 5-летняя Анастасия Ермакова была отмечена как самая юная спортсменка.

«Этот приз, он непростой, он очень красивый и про планету аэробики», - заключила участница соревнований Анастасия Ермакова.

В республике аэробика действительно обретает масштабы отдельной планеты. Сегодня этот вид спорта культивируется в 10 городах, всего спортивной аэробикой, не путать с оздоровительной, занимается более тысячи человек. Только в нашей столице существует две школы. После такой яркой и наглядной демонстрации данного спорта на турнире в Уфе эти ряды обязательно пополнятся.

10 мая