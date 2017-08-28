Уфа станет базой для одной из команд-участниц мундиаля

До чемпионата мира, который пройдет в России остается меньше года. Старт 21 чемпионата мира по футболу ФИФА и первого в России - 14 июня 2018 года. Ожидается, что в столице Башкортостана будет базироваться одна из команд-участниц мундиаля. На стройке тренировочной площадки побывала наша съемочная группа.

«Уникальность этого спортсооружения, что из опыта Кубка Конфедераций команды выбирали тренировочные поля, где они подвергаются наименьшему вниманию», - говорит начальник строительного участка учебно-тренировочной базы Роман Агуреев.

«Это насосные подъемы, а где экскаватор стоит идет монтаж фундаментных блоков для дизельной электростанции. Здесь фундамент просел, представлял опасность, произведен демонтаж, здесь будет новый переход построен, естественно здесь будет новый переход построен, естественно эти корпуса будут отреставрированы», - комментирует прораб ООО «Уфапромстрой» Ильшат Низамутдинов.

30 августа

Хоть Уфа и не станет принимать матчи чемпионата мира, подготовка в нашем городе идет полным ходом. Столица Башкортостана станет базой для одной из команд-участниц мундиаля.Правда пока уделять внимания некому и нечему. Сконструированную площадку можно увидеть лишь на макете. Здесь видно, что будет на месте будущей спортивной базы, которая вначале примет команду чемпионата мира, а затем станет тренировочной базы футбольного клуба "Уфа".К постройке новой базы рабочие приступили 9 января, а сейчас вплотную занимаются посевом самого футбольного поля. Траву для натурального газона везли специально из Голландии. А когда же футбольное поле примет привычный зеленый вид?Большое опасение вызывают природные условия, как натуральный газон переживет уфимскую зиму, и скачки температуры. Но как утверждают специалисты, все страхи напрасны. Уже 26 сентября в Уфу приедет специальная комиссия ФИФА, которая даст оценку готовности футбольного поля к чемпионату мира. Кроме натурального газона, здесь появится и необходимая инфраструктура.Не должна смущать и видимая пустота, специалисты уверяют что к чемпионату мира все будет готово.