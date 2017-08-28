Уфа станет базой для одной из команд-участниц мундиаля

До чемпионата мира, который пройдет в России остается меньше года. Старт 21 чемпионата мира по футболу ФИФА и первого в России - 14 июня 2018 года. Ожидается, что в столице Башкортостана будет базироваться одна из команд-участниц мундиаля. На стройке тренировочной площадки побывала наша съемочная группа.Хоть Уфа и не станет принимать матчи чемпионата мира, подготовка в нашем городе идет полным ходом. Столица Башкортостана станет базой для одной из команд-участниц мундиаля.
«Уникальность этого спортсооружения, что из опыта Кубка Конфедераций команды выбирали тренировочные поля, где они подвергаются наименьшему вниманию», - говорит начальник строительного участка учебно-тренировочной базы Роман Агуреев.
«Это насосные подъемы, а где экскаватор стоит идет монтаж фундаментных блоков для дизельной электростанции. Здесь фундамент просел, представлял опасность, произведен демонтаж, здесь будет новый переход построен, естественно здесь будет новый переход построен, естественно эти корпуса будут отреставрированы», - комментирует прораб ООО «Уфапромстрой» Ильшат Низамутдинов.