"Уфа" встретится с казанским "Рубином"

В воскресенье в Казани в рамках 27 тура чемпионата России по футболу "Уфа" встретится с местным "Рубином".

Если «Уфа» является открытием этого сезона со знаком "плюс", то "Рубин" со знаком "минус". Перед началом чемпионата Казань провела мощную трансферную кампанию, пригласила именитого тренера, но выступает даже хуже, чем в прошлом сезоне. Но есть и общие черты у этих двух команд. И Уфа, и Казань долго не могли победить, но в минувшем туре одержали долгожданные виктории с одинаковым счетом 1:0. "Рубин" оказался сильнее "Локомотива".





Хоть "Рубин" и не может занести этот сезон себе в актив, но не стоит недооценивать коллектив из Татарстана.







«Это очень хорошая команда, которая, к большому сожалению, набрала не так много очков. По комплектованию одна из ведущих наших команд. Вчера они прервали свою серию, естественно, с позитивом будут настроены на нас», - говорит главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак.

В матче первого круга "горожане" потерпели очень обидное поражение, по ходу матча оставшись в меньшинстве. Теперь уфимские футболисты готовятся к реваншу.



В активе «горожан» сейчас 7 место и 36 очков, «Рубин» находится на 10 месте с 32 баллами. Всего между собой они встречались 5 раз: дважды были сильнее представители Татарстана, трижды был зафиксирован ничейный результат. Не пришел ли наш черед побеждать?







Иван Уральский

5 мая