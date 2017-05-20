«Уфа» завершила этот сезон третьей подряд домашней победой

Сезон стал лучшим в истории нашего клуба.

Но до этих радостных криков футболистов «Уфы» отделяли еще 90 минут игры с одним из самых своих неудобных соперников. «Горожане» имели игровое преимущество и создавали момент за моментом, хотя дождливая погода старалась всеми силами помешать. Но долго «Уралу» везти не могло - под занавес первого тайма уфимцы вышли вперед.

Затем свои силы испытал и Александр Сухов - один из лучших игроков в сезоне.

Во второй половине встречи екатеринбуржцы выровняли игру, но скорее «Уфа» могла увеличить преимущество, чем «шмели» - так еще называют команду гостей - сравнять счет. В одном из моментов Дмитрий Живоглядов попал в штангу.

«Уфа» без проблем довела матч до победы и по итогам чемпионата после 30 туров заняла 7 место. Главный тренер «Урала» с этим достижением в первую очередь поздравил соперника.

«Хочу поздравить «Уфу» с седьмым местом, так же, как выход в финал для «Урала», так что седьмое место «Уфы» почетное, войдет в историю. Я вас всех поздравляю», - сказал главный тренер ФК «Урал» Александр Тарханов.

А вот прихода Сергея Семака на пресс-конференцию пришлось немного подождать.

Главный тренер переодел костюм после победного душа из шампанского. И подвел итоги этого сезона.

«Думаю не все, конечно, получилось, потому что всегда хочется выигрывать. И чем больше, тем лучше мы очень старались», - заключил главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак.

Футболисты уже отправились в отпуск, который продлится до середины июня. А затем они соберутся в Уфе, где и проведут первый учебно-тренировочный сбор.

Иван Уральский

22 мая