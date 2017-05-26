Уфимка завоевала бронзовую медаль на первенстве Европы среди кадетов по вольной борьбе

В Сербии в городе Белграде завершилось первенство Европы среди кадетов по вольной борьбе, где Елизавета Иванова завоевала бронзовую медаль.

Все детство маленькой Лизы прошло в спортивном зале. В селе Иглино, куда отец девочки переехал из Чебоксар по приглашению тренировать. В селе у Николая Иванова своя спортивная школа по вольной борьбе, в которую в разные годы приезжали талантливые борцы со всей России. А едва научившись твердо стоять на ногах, маленькая Лиза, младший ребенок в семье, решила, что обязательно пойдет по стопам отца.



Тренироваться со сверстницами девочке быстро надоело, конкуренцию в борьбе с Лизой не всегда выдерживают и старшие мальчишки, что уж говорить о юных спортсменках.



Когда папа-тренер, кажется что азы вольной борьбы познаются и легче, и быстрее. Только сам Николай Иванов так не считает.



С недавнего первенства Европы среди кадетов, который проходил в Белграде, Лиза привезла бронзовую награду, удивив тем самым всю Россию. На турнир спортсменка ехала лишь третьим номером страны. Но сама Лиза с улыбкой вспоминает и старты, и первый волнительный выход на ковер против местной воспитанницы - сербки.



Сейчас день спортсменки расписан буквально по минутам, учеба в школе, тренировки и помощь отцу в спортивном зале. Но есть одна большая проблема спаринг-партнера в Уфе, подходящего Лизе, просто нет. Поэтому переезд в другой регион в семье Ивановых все чаще встает на повестке дня.



Пока же спортсменка продолжает тренироваться в Уфе. Впереди много планов, переход в новую весовую категорию и возможность выступить на Чемпионате мира.

31 мая