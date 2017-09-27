Уфимская "Агидель" провела свой четвертый матч в сезоне

Соперником выступила сборная Свердловской области, которая накануне с разгромом уступила башкирскому клубу.

В таблице женской хоккейной лиги "Агидель" один из лидеров чемпионата, а вот Свердловская область замыкает список команд. Правда первыми счет в матче открыли именно гости, быть статистами даже в игре с фаворитом хоккеистки не хотели. Но уже через десять минут уфимские девушки напомнили о себе, ответив сразу пятью шайбами на любой вкус.





«Думаю у нас было хорошее настроение, мы подготовились к этим играм. Поиграли в удовольствие, старались больше в пас играть, не ругались самое главное и все началось получаться у нас», - говорит нападающий женской команды «Агидель» Николь Чупкова.



Разгром продолжился уже во втором и третьем периоде. Самым результативным игроком матча стала Ольга Сосина, которая оформила хет-трик, и еще один балл набрала за результативность. Всего же уфимки отметились 9 голами, а гости из Свердловской области лишь тремя. 9:3 - уверенная победа "Агидели". Но сейчас все мысли хоккеисток уже о следующих матчах.





«Сейчас расслабляться нельзя, потому что каждая игра - это подготовка к следующим играм, которые у нас будут в ноябре. Мы старались играть в комбинационный хоккей, не таскать по одному, а играть друг на друга, что-то тренировать, что-то где-то разыгрывать, чтобы уже готовиться к следующим матчам», - рассказывает капитан женской команды «Агидель» Екатерина Лебедева.



После этой победы "Агидель" уверенно идет в лидерах чемпионата, имея в активе в четырех матчах 9 очков. Столько же у Скифа и Торнадо. Следующие свои игры подопечные Дениса Афиногенова проведут только через месяц. 26 и 27 октября в Санкт-Петербурге против местного "Динамо".

29 сентября