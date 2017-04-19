Уфимские бадминтонисты победили на первенстве Европы

Накануне один из членов прославленного микса - Родион Алимов посетил нашу телекомпанию.



День на отдых после трудных стартов и он снова готов к новым подвигам. Сотворить максимум это как раз в их с Алиной правилах. Сейчас Алина Давлетова в составе женского российского микса на сборах. А там во Франции перед личным первенством состоялось командное, где сборная России, в состав которой входили уфимцы Алимов и Давлетова, заняла второе место, уступив лишь хозяевам -французам. Их тренер Эдгар Щербий провел работу над ошибками и после завершения личного чемпионата в активе уфимцев заслуженно оказались медали с золотым отливом.





«У нас все складывалось очень гладко, мы выиграли сначала спортсменов из Болгарии, потом спортсменов из Чехии. За выход в четверку мы играли с датчанами, они всегда считаются фаворитами. Полуфинал мы играли со спортсменами из Словении и финал играли с шотландцами, которые и выиграли наших главных конкурентов – французов», - говорит чемпион Европы по бадминтону Родион Алимов.

В финале наши бадминтонисты были заметно сильнее шотландской пары и уверенно взяли верх двух партиях 21:16, 21:14. Благодаря этой победе Родион попал в основную сборную, и уже наметил высокие цели на следующий сезон.





«У нас достаточно возрастной вид спорта, могут играть и до 38 лет, так что конкуренция во взрослом очень большая. В следующем сезоне буду отбираться на чемпионат Европы и чемпионат мира взрослый, также планирую попасть на следующую Олимпиаду в Токио», - говорит чемпион Европы по бадминтону Родион Алимов.

Сейчас для Алимова наступает время небольшого отдыха, а через полтора месяца он снова возьмет ракетку в руки и будет стараться завоевать медали на чемпионатах Европы и мира, только теперь не взрослом уровне.





Иван Уральский

21 апреля