Уфимские фехтовальщики лучшие в стране

На этапе кубка мира «Рапира Санкт-Петербурга» российская сборная завоевала россыпь наград. Главными героями же национальной команды стали наши уфимцы.

В личном первенстве в тридцать два лучших попали сразу три россиянина, и все представляют республику Башкортостан. Среди них два Тимура - Арсланов и Сафин, а также молодой фехтовальщик - Аскар Хамзин, который походу турнира выиграл поединок у серебряного призера Олимпийских игр в Рио Алаа-эль-Дин Абу-эль-Кассема из Египта. К сожалению, пройти дальше у Хамзина не получилось, а вот Сафин в личном зачете принес бронзовую награду, пропустив вперед лишь итальянцев - Даниэлэ Гароццо и Андрэа Касара.

В командном первенстве российская сборная дошла до финала, где походу турнира обыграла Турцию, Украину и Соединенные Штаты Америки. В финале команда Руслана Насибуллина, между прочим, тоже уфимца, для которого этот турнир стал первым в качестве старшего тренера мужской сборной России по рапире, встретилась со сборной Франции. Навязать борьбу французам у нашей сборной, в составе которой выступали двое наших земляков - Арсланов и Сафин не получилось. 45:34 серебряные медали остаются в России.

10 мая