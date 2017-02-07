Уфимские фехтовальщики вновь доказали свой класс на мировой арене

Из Польши с этапа Кубка мира в Уфу приехало сразу две награды.



Уфимскую школу фехтования на мировой арене представляли сразу две рапиристки Аделина Загидулина и Анастасия Иванова. В личном турнире девушки не смогли побороться за медали. А вот в командном первенстве, где компанию уфимским спортсменкам составили Марта Мартьянова и Олимпийская чемпионка Рио Инна Дериглазова - у нас бронзовые награды.





"Мы проиграли сборной Франции, конечно, боролись до последнего, но чуть-чуть не получилось. Пришлось потом встретиться за третье место со сборной Америке. Там уже все собрались, каждый выиграл свой бой, тоже в упорной борьбе ", - говорит призер этапа Кубка мира по фехтованию Анастасия Иванова.



Для Анастасии Ивановой этот сезон точно запомнится, как один из самых ярких. Вместе с новым Олимпийским циклом, новыми возможностями, у спортсменки начался и новый этап в жизни. В сентябре, произошло то о чем мечтает каждая девушка, Анастасия вышла замуж за Артема Данилова





"У меня муж сам бывший спортсмен и он меня во всем поддерживает, подбадривает, понимает, старается как-то помочь, и в тренировочных процессах помогает, психологически настраивает, поэтому мне как спортсменки это очень помогает", - говорит призер этапа Кубка мира по фехтованию Анастасия Иванова.



Анастасия Иванова в Уфе бывает нечасто. Уже 18 февраля фехтовальщица отправится на сбор в Сочи, потом будут тренировки в Москве, а в марте состоится следующий этап кубка мира, он пройдет в Америке. К плотному графику тренировок и соревнований девушка уже давно привыкла, ведь такова цена победы.







9 февраля