Уфимские спортсмены приняли участие во Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады России

Пловцы с ограниченными возможностями здоровья завоевали 33 медали. Сегодня сборную героев встречали на уфимском железнодорожном вокзале.

Юных спортсменов встречают как настоящих героев. 14 пловцов завоевали 33 медали. Каждый принес в копилку сборной 2, а то и 3 медали.

«Конечно, мы очень счастливы и довольны. Хотим и в других соревнованиях участвовать. Дети из любительского уровня поднялись на профессиональный уровень. Сейчас надо с ними просто работать вплотную», - говорит мама участника соревнований Луиза Арсланова.

Тренер нашей команды считает, что ребята показали хороший уровень и способны представлять страну на международных соревнованиях.

Однако для этого нужны условия. Сейчас уфимские спортсмены не имеют собственного бассейна и вынуждены постоянно искать место для тренировок. Городские власти обещают помочь в решении этой проблемы.

Родители и тренеры говорят, соревнования в Пензе очень воодушевили ребят на новые старты и победы. И возможно, кто-то из них в будущем станет паралимпийским чемпионом.

2 июня