Уфимские спортсмены приняли участие во Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады России

Пловцы с ограниченными возможностями здоровья завоевали 33 медали. Сегодня сборную героев встречали на уфимском железнодорожном вокзале.
Юных спортсменов встречают как настоящих героев. 14 пловцов завоевали 33 медали. Каждый принес в копилку сборной 2, а то и 3 медали.
«Конечно, мы очень счастливы и довольны. Хотим и в других соревнованиях участвовать. Дети из любительского уровня поднялись на профессиональный уровень. Сейчас надо с ними просто работать вплотную», - говорит мама участника соревнований Луиза Арсланова.
Тренер нашей команды считает, что ребята показали хороший уровень и способны представлять страну на международных соревнованиях.
Однако для этого нужны условия. Сейчас уфимские спортсмены не имеют собственного бассейна и вынуждены постоянно искать место для тренировок. Городские власти обещают помочь в решении этой проблемы.
Родители и тренеры говорят, соревнования в Пензе очень воодушевили ребят на новые старты и победы. И возможно, кто-то из них в будущем станет паралимпийским чемпионом.