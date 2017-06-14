Уфимский бассейн "Нефтяник" уходит в летний отпуск

Спортсмены и любители поплавать в самом большом бассейне города смогут вернуться сюда только с наступлением осени. А сегодня там завершились соревнования юных пловцов "Кубок города".

Кубок города - завершающие соревнования пловцов в этом сезоне, собрал более 300 участников со всего Башкортостана.





«Можно сказать что прошлый, уходящий сезон сложился очень удачно. Многие очень удачно выступили на соревнованиях приволжского округа, на кубках России есть призовые места, есть выполнения спортивных разрядов - первых, кандидатов в мастера спорта, несколько человек выполнили нормативы на звания мастеров спорта», - директор МБУ СШОР №18 Венер Абзалов.

Лидеры водной стихии нашей республики сейчас борются в Челябинске - там проходит второй этап кубка страны. Но на уфимском старте тоже было на что посмотреть. Кубок носит статус городских соревнований, но на самом деле здесь приняли участие спортсмены со всего Башкортостана, более 13 команд. И юные пловцы ставят перед собой максимальные задачи.



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Ничуть не уступая своим сверстникам, в плавательном бассейне соревнуются и глухонемые дети. Бороться за медали с обычными спортсменами им сложнее, они не слышат установки тренера. Но вот упорству и воле к победе у них можно поучиться.



Впереди у ребят долгожданные каникулы. Новый сезон для юных пловцов начнется только в сентябре. За это время спортсмены успеют набраться сил, и те, кто сегодня оказался за чертой призеров взять реванш у победивших пловцов.

16 июня