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Уфимский Дворец спорта в эти дни принимает любителей боевых искусств

Уфимский Дворец в эти дни принимает любителей боевых искусств не только России, но и стран ближнего зарубежья. Сегодня спортсмены разыграли комплекты наград в новых видах программы. 2500 участников выявляют сильнейших в 14 видах спорта.

Народные танцы и показательные выступления. Большое красочное открытие, как еще одно подтверждение - Башкирский филиал союза боевых искусств один из лучших в стране. Турнир посетил и Исполнительный директор РСБИ России и остался доволен не только спортивным праздником, но и отметил «Уфа – похорошела».

Турнир носит статус открытого, это значит, что участие в нем принимают не только представители Приволжского федерального округа. Здесь много иностранных гостей. Среди них и многократный чемпион кубков мира Бисолт Дециев

Новые виды программы, а значит, новый шанс принести своей сборной долгожданную медаль. Открытые юношеские игры по боевым искусств, стартовав накануне, уже сегодня развернулись в полную силу. В уфимском Дворце Спорта одновременно сильнейших выявляли представители 14 видов спорта. Какого это комфортно совместить разные виды программ.

Большая дружная семья союза боевых искусств Башкортостана регулярно пополняется. Теперь в соревнованиях под эгидой РСБИ впервые приняли участие представители «Кеокусинкая».

Более 2500 тысяч участников, но конечно спортсмены нашей республики составляют большинство. Поэтому даже когда в финале встречаются одноклубники-друзья, этот факт не вызывает удивление.

Соревнования признаны успешными. Организаторы надеются, что турнир будет традиционным, и в следующем году Уфа вновь станет хозяйкой.

 

 

 

 

 

 

 



Автор: Эвелина Степанова
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