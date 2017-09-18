«Уфимский международный марафон-2017» собрал более 3000 участников

Международный марафон в Уфе собрал бегунов России, стран Европы, Азии и Африки. Третий год подряд любители королевы спорта со всего мира собрались в столице Башкортостана.

Организаторы позаботились о каждом своём участнике. На выбор предоставлены четыре дистанции. Закаленные бегуны могут испытать себя на прочность и преодолеть расстояние в 42 километра. Те, кто ещё не совсем готовы ставить мировые рекорды, имеют вариант трассы в 21 и 10 километров. Дистанция в три километра - самая демократичная, по силам и детям и их родителям.



Среди тысяч участников были и признанные звезды. Актриса и певица Анна Семенович дала старт трёхкилометровому забегу.





«Как раз я выступала. У меня был свой марафон, радовала людей, которые бежали на более короткие дистанции, уже прибежали. Я в восторге от того, какое количество людей сегодня принимало участие в этом замечательном марафоне. Что в Уфе пропагандируется здоровый образ жизни, спортивный образ жизни, вы большие молодцы», - говорит певица Анна Семенович.



По традиции участниками марафона были и профессиональные спортсмены. На финише выяснилось, что до тройки призеров Елене Паутовой не хватило пяти секунд. Но и в этой ситуации она повела себя, как подобает чемпиону. Благо применение подарку за четвертое место нашлось почти сразу.





«Я думаю, этот подарок будет тренеру. Пообещала, что если попаду в призы, то премия будет ему на благотворительность в деревню детишкам в спортшколу. Но получилось, что масло, придется масло ему дарить», - рассказывает многократная чемпионка паралимпийских игр Елена Паутова.

Праздновал успех среди мужчин гость из Стерлитамака - Арсель Фасхетдинов. Из представительниц прекрасного пола лучшей стала пермячка Ольга Дедова.



Градус ответственности перед марафонцами у организаторов был немаленький. Так что к проведению упорно готовились абсолютно все. В этом году участников ждали приятные сюрпризы.





«Основное чем мы смогли их порадовать это то, что футболки красочные получили все теперь. Если раньше мы командам только могли сделать такие, то сейчас все ходят в таких красочных футболках, их все давно просили и плюс у нас новые медали. Я вижу, что люди довольные», - комментирует организатор мероприятия Владислав Литвинчук.

Казалось, что в это воскресенье весь мир был в Уфе. Участники более чем из десяти стран приехали в столицу нашей республики. Победители получали награды из рук главы администрации Уфы Ирека Ялалова. Масштаб соревнования действительно потрясающий.



Внешний вид некоторых участников мог даже слегка напугать окружающих. Гость из Самары утверждает, что такой образ наоборот помог ему выступить даже лучше, чем нам прошлом марафоне.



«Уфимский международный марафон-2017» установил новый рекорд. Годом ранее количество участников составило 2500 человек, на сегодняшний день этот показатель более 3000. С уверенностью можно сказать, что уфимский марафон по праву стал одним из самых крупных в стране.



Иван Трушков

18 сентября