Уфимский "Урал" готовится к первому домашнему матчу в новом сезоне

Уже завтра волейболисты на своей площадке примут казанский "Зенит".

Новый сезон для «Урала» стартовал с поражения в матче с кемеровским «Кузбассом», но эта неудача уже давно забылась. Впереди новый соперник и первая игра на домашней площадке, против лучшей, или по-крайней мере одной из лучших волейбольных команд мира — казанского «Зенита».



Но мандража перед действующим победителем лиги чемпионов уфимцы не испытывают, напротив готовы дать бой географическому соседу, и в напряженном тренировочном ритме волейболисты Уфы находят время и для шуток. На стороне "Урала" и немаловажный факт, территориальное преимущество.





«Болельщики — это всегда хорошо, тем более когда ты играешь дома. Это седьмой игрок на площадке, поэтому будем ждать, чтобы много народу пришло и болели за нас. Казань приезжает, конечно же, придут и на них посмотреть», - говорит доигровщик ФК «Урал» Егор Феоктистов.



В обойму уфимской команды вернулся Егор Феоктистов, выигравший со сборной России чемпионат Европы, после операции восстанавливается Дмитрий Ковалев, а вот новичок «Урала» - канадец Райли Барнс в столицу Башкортостана пока не приехал.





«В неплохой физической форме находятся игроки. Мы сейчас прилагаем максимум усилий для того, чтобы как можно быстрее восстановить Ковалева, чтобы он поскорее вернулся в строй. Мы не должны думать о том, что можем проиграть «Зениту», мы должны думать о том, чтобы играть хорошо и делать меньше ошибок, чем сделали в первой игре. С этой командой можно играть на равных и можно выиграть», - комментирует главный тренер ВК «Урал» Даниэле Баньоли.



Последний раз "Урал" брал вверх над казанским "Зенитом" больше 10 лет назад. Но исправить статистику уфимцы попробуют уже через несколько часов.



Первый домашний матч нового сезона для "Урала" состоится уже завтра в спорткомплексе Динамо. Начало встречи в 18.00.

15 сентября