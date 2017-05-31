Управление спортивных мероприятий республики Башкортостан принимает поздравления

За 11 лет организация ответственно провела в регионе все крупнейшие спортивные события.

В далеком 2006 году Управление спортивных мероприятий создавалось специально для проведения чемпионата Мира по биатлону, но после этого осталось действовать на постоянной основе, так как в республике не было структуры, которая взяла бы на себя ответственность за организацию и проведение крупнейших соревнований.

«Как говорят футболисты, я помню каждый свой матч, который сыграл. Так и я, за то время, которые мы проводили, все мероприятия в памяти и все очень интересны были. Запомнился, конечно, зимний биатлон и чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд это, пожалуй, самые грандиозные мероприятия которые мы проводили»,- вспоминает начальник «Управления спортивных мероприятий РБ» Александр Ефимов.

За эти годы в Уфе и республике проведено множество состязаний по биатлону, мотогонкам на льду, хоккею, борьбе на поясах. В этих мероприятиях принимали участие не только сильнейшие атлеты планеты, но и ведущие журналисты, и руководители международных спортивных федераций, а также первые лица республики и России.

Одно из последних крупных событий в Уфе «Неделя звезд хоккея». Работа управления характеризуется лозунгом «чемпионат под ключ»! Все вопросы, связанные с подготовкой и проведением спортивных событий на всевозможных уровнях, эксперты берут на себя. Это не только размещение спортсменов, их питание, тренировка и участие в соревнованиях, но культурная программа и активная работа со зрителями. Сегодня многие из той первой гвардии спорт-управления работают на ведущих федеральных спортивных площадках. Но опыт, приобретенный в Уфе, теперь помогает справиться с любыми ситуациями.

Будем верить, что в ближайшее время список мероприятий будет пополняться, а за качество их проведения, как показывают прошедшие годы, переживать не стоит.

2 июня