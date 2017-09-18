«Урал» и «Зенит» встретились на стадионе «Динамо»

Противостояние географических соседей - Уфы и Казани всегда привлекает внимание спортивного болельщика. Дерби «Урала» и «Зенита» собрало волейбольных фанатов под сводами комплекса «Динамо».

В этом матче клуб из столицы Татарстана выглядел явным фаворитом. В прошлом сезоне казанцы выиграли чемпионат страны, лигу чемпионов, финал четырёх и кубок России. Довлело и того, что «Урал» уже десять лет не может отобрать очки у «Зенита». За это время сменились игроки и тренеры, но нынешний состав Уфимцев был намерен дать бой превосходящим силам.



Принципиальность встречи сложно преувеличить. В составе соперника сразу пять игроков, которые в прошлом выступали за уфимский клуб. Болельщики ещё помнят имена тех, кто творил серебряный успех 2013 года и с нетерпением ждут, когда «Урал» вновь перевернёт страницу побед.



С первых минут «Зенит» стал доказывать своё статистическое превосходство на площадке. Подопечные Владимира Алекно первую партию выиграли с весомым преимуществом - 15:25. Второй сет уфимцы начали куда собраннее и не отпускали гостей дальше двух очков. Борьба накалилась до предела, тренеры стали прибегать к видеопросмотрам моментов. Но класс «Зенита» снова дал о себе знать - 22:25. В третьем сете игроки «Урала» вновь попытались вернуться в игру, но сил на этот рывок дружине Даниэле Баньоли не хватило. Как итог 11:25 в партии и 3:0 в матче в пользу гостей.



В этот день уфимским поклонникам волейбола не удалось увидеть победу своей команды. Хотя, даже в рядах соперника они могли разглядеть все те же знакомые лица.





«Я отыграл в Уфе три сезона, если не четыре. Многих болельщиков знаю, много знакомых очень, хорошая атмосфера. Можно сказать, второй дом, вернулся сюда, отличная атмосфера. Я очень рад сюда приехать снова», - говорит диагональный ВК «Зенит-Казань» Никита Алексеев.



Самым результативным игроком матча стал Леон, набравший 21 очко. В составе «Урала» 11 очков на счету Уфимского воспитанника Егора Феоктистова. Реабилитироваться перед своими болельщиками «Урал» сможет ровно через неделю. В гости в столицу Башкортостана пожалует «Енисей» из Красноярска.



Иван Трушков

18 сентября