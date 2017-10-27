"Урал" на домашнем паркете провел очередной матч волейбольной Суперлиги

Соперником хозяев стало московское "Динамо".

Волейбольный "Урал" образца новой сборки - Даниэле Баньоли - в этом сезоне почти не остановить. До матча с московским "Динамо" хозяева занимали четвёртую строчку, уступив на старте лишь "Кузбассу" и казанскому "Зениту".



Матч "Урал"-"Динамо" стал настоящей спортивной драмой. Москвичи потеряв накануне игры главного тренера, который ушел в отставку, вышли на площадку биться словно в последний раз. Добавляло масло в огонь и персона Баньоли. В прошлом он возглавлял Динамо, и вместе с ним выигрывал Чемпионат страны, Кубок и Суперкубок России. Отступать гостям было некуда. В этот вечер они показали, пожалуй, свою лучшую игру в сезоне.





Уфимцы не были готовы к такому натиску. И допустили ряд грубых ошибок. 0:3 красноречивый итог встречи.



В результате поражения "Урал" опустился на пятую строчку. "Динамо", напротив, с одиннадцатого места взлетело на восьмое. Теперь разница между соперниками в одно турнирное очко. Плотность команд в таблице, обязывает "Урал" набирать баллы в каждой встречи.





«Прежде всего, настроя не было, не выдали такую же игру эмоциональную. Желания победить, как с Питером тем же. Не знаю, что не получилось. Думаю, тренера нам скажут, им виднее», - уверен диагональный ВК «Урал» Родион Мискевич.



Вновь замахнуться на место в тройке лидеров "Урал" попробует 4 ноября. Соперником столичного клуба станет один из аутсайдеров сезона "Ярославич". После 8 сыгранных встреч, клуб из Ярославля имеет в активе лишь 5 очков и занимает 13 место.



Матч состоится в 18:00 часов на домашнем паркете в спорткомплексе "Динамо".



Играть в родных стенах клубу помогает невероятная поддержка болельщиков. На каждом матче трибуны спорткомплекса "Динамо" заполняются преданными зрителями.







Иван Трушков

30 октября