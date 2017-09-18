В Анапе завершились X открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств

В состязаниях приняли участие более 4 тысяч юных спортсменов практически из всех регионов нашей страны, в общей сложности они разыграли свыше 700 комплектов медалей. Результат в этом году превзошел все ожидания и стал лучшим для нашей республики за всю десятилетнюю историю Игр.





«Всего был представлен 21 аккредитованный вид спорта. В общую копилку нашей сборной команды добавилось еще 7 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых медалей. Отлично выступили наши ребята в мас-рестлинге, комплексном единоборстве, тхэквондо ГТФ, армейском рукопашном бое. Особо стоит отметить представителей всестилевого каратэ, завоевавших 5 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей», - говорит вице-президент РСБИ по РБ, депутат уфимского горсовета Александр Соснин.

20 сентября

Сборная сейчас находится на обратном пути домой, а общий итог выступлений будет подведен на пресс-конференции при участии всех руководителей федераций-участников, которая состоится 22 сентября.