В Башкортостане проходит первенство по легкой атлетике

Более 700 спортсменов со всей республики в эти дни борются в различных дисциплинах, в рамках первенства республики по легкой атлетике. Такое возможно только в - королеве спорта.

Пока гремят громкие разоблачения в большом спорте, где российская легкая атлетика одна из главных мишеней, на уфимском стадионе Нефтяник представители королевы спорта, даже и не думают бросать любимый вид. Доказательства тому количество участников первенства в Уфе. В этом году их больше чем в прошлом. Мотивацию не теряют и профессиональные атлеты.

«Дети далеки от политических мероприятий, они этого не понимают. Они с понимание относятся, интрес не пропал. У нас очень хороший тренерский состав в республике, на этом держится. Фазлитдинова Гульшат из Белорецка и Даниил Лысенко они продолжают тренироваться и индивидуально рассматривается вопрос о допуске их к международным соревнованиям», - говорит государственный тренер республики Башкортостан, Заслуженный тренер России Геннадий Алексеев.

Даниил Лысенко перерос первенство Республики, на такие соревнования теперь пропускает. И пока спортсмен борется за возможность выступления хотя бы под нейтральным флагом, тем временем знаменитая на весь мир бирская школа уже готова зажечь новую заезду.

«Я взял высоту два метра и 5 сантиметров, занял первое место, готовился к ним тяжело, еще погода такая, тяжело было. Я хочу прыгнуть два метра и 15 сантиметров - это будет норматив в мастера спорта», - рассказывает воспитанник ДЮСШ «Юность» город Бирск Сергей Редких.

Прыжки в высоту, длину, гладкий бег, бег с барьерами, и ещё пара десятков различных видов. Кульминацией первенства, на которое съехались атлеты со всего Башкортостана, стала эстафета. И кстати, многим спортсменам удаётся совмещать сразу несколько видов.

Есть результаты у башкирских спортсменов и в многоборье - довольно экзотическом виде в нашей республике. Правда, атлеты показывающие приличные результаты на российской арене вынуждены уходить в другие регионы. Причина тому отсутствия собственного легкоатлетического манежа.

«Уфа единственный регион в России, единственный город, областной центр где нет легкоатлетического манежа. В Челябинске их два, в казани тоже есть стадион под крышей. А у нас в Уфе нет возможности такой», - заключил тренер ДЮСШ село Месягутово Дуванского района Валерий Султанов.

Так что эти золотые медали, ценятся вдвойне, а победа и вовсе превозносит спортсмена на новый недосягаемый другими уровень. Новый проверкой для башкирских спортсменов станет чемпионат страны, на который поедут атлеты показавшие лучшие результаты в первенстве республики.

7 июня