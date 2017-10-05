В эти выходные уфимская "Алиса" проводила второй матч в новом сезоне

Примечательно, что благодаря, составленному календарю чемпионата, первую игру девушки сыграли больше месяца назад.



Этот сезон «Алиса» начала как нельзя лучше, она уже не дебютант суперлиги, и вполне может ставить реальные задачи. В первой игре сезона уфимские гандболистки добились волевой победы над «Динамовками».





А теперь не тушуются перед «Астраханочкой», одним из лидеров чемпионата России. На родном паркете «Алиса» чувствует себя уверенно, где-то спасает вратарь, где-то помогают трибуны, и свои мячи уфимские гандболистки с боем, но выгрызают. После первого тайма на табло горело 11:13. Правда, добиться победы в тяжелом матче не удалось, фаворит игры - гости наращивали преимущество и довели встречу до итоговой победы - 30:21.





«Уровень исполнительского мастерства этой команды выше, пока они играли против нас активно, нам это помогало, как только они встали 6:0. У нас нет исполнителей, которые могут перепрыгнуть эту стенку, «забор» этот», - признается главный тренер ГК «Уфа-Алиса» Игорь Саранец.

Несмотря на финансовые трудности «Уфа-Алиса» не только выходит на паркет, но и на равных сражается за одним из лидеров чемпионата. Башкирская Команда до сих пор находится в поисках спонсора, гандболистки не унывают и верят в самое лучшее.



Настоящие победы привлекают спонсоров, поэтому не исключено что победная игра «Уфа-Алисы» приведёт к привлечению финансовых партнеров в башкирский клуб. Курс на хорошую игру в этом сезоне гандболистки уже задали, осталось его только поддерживать.

9 октября