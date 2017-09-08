В это воскресенье в Уфе пройдет уфимский международный марафон

Сегодня в ходе пресс-конференции организаторы забега рассказали журналистам о том, какие нововведения ждут бегунов в этом году.

Уфимский международный марафон пройдет в столице республики в 3 раз. Любители бега могут поучаствовать в борьбе на нескольких дистанциях: 3, 10, 21 и 42 километра. В этом году маршрут будет немного изменен в связи с дорожными работами.





«Маршрут в этом году будет прежний. Единственное отличие - в связи с ремонтом на улице Мустая Карима будет небольшое выбегание на улицу Карла Маркса. в остальном все будет так же, мы просто усилим маршрут количеством музыкальных точек, точек хронометража и брендированием, чтобы было красочнее», - рассказывает организатор уфимского международного марафона Владислав Литвинчук.



Ежегодно в забеге участвует несколько тысяч человек. В этом году это количество лимитировано 3 с половиной тысячами. Уфимский марафон - международный, в нем традиционно принимают участие жители России и гости из других стран.





«Мероприятие безусловно интересное. Привлекает и СМИ и людей. Вот этот новый современный формат способствует привлечению с каждым годом все больше и больше жителей нашего города. И вызывает интерес у приезжих. У нас даже несколько стран и городов за пределами республики у нас участвуют третий год в этом марафоне», - говорит председатель комитета по физической культуре и спорту администрации ГО Уфы Сергей Степанов.



В этом году изменится и состав стартового пакета. Участники забега получат фирменные футболки, фруктово-ореховые баллончики и разнообразные сувениры. Также все бегуны будут снабжены нагрудным номером с чипом хронометража, благодаря которому будет фиксироваться результат.





«На дистанции у нас всего будет 6 отсечек. Это старт, финиш и 4 точки на дистанции, проходя через которые, время участников отсекается и попадает в общий доступ. Через 2 часа после финиша все получают смс-уведомление со своим финишным временем», - комментирует организатор уфимского международного марафона Владислав Литвинчук.



Уфимский международный марафон попал в топ-10 забегов России. В планах организаторов провести подобные мероприятия в других городах республики.



Дамир Вахитов

11 сентября