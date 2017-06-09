В грузинском Тбилиси стартовал чемпионат Европы по фехтованию

После первого дня в активе спортсменов из республики Башкортостан уже имеется медаль.



В личном турнире рапиристов наша республика была представлена двумя спортсменами - Тимуром Арслановым и Тимуром Сафиным, а вот Артур Ахматхузин пропускал континентальное первенство из-за перенесённой операции. Если Арсланов выбыл на стадии 1/16 финала, то наш олимпийский чемпион смог пробиться в финал, где, к сожалению, уступил итальянцу Даниэле Гароццо - победителю Олимпийских игр в Рио в личном зачете. Уфимец проиграл со счетом 12:15, хотя вел в счете в начале встречи.





«Достаточно тяжело складывались бои на предварительной ступени, и в боях в четверке в первом же уколе Тимур опять получил травму ноги. Отчасти это на пользу прошло, потому что Тимур очень внимательно стал просчитывать дистанцию. За первое место сделал похожую ошибку как на олимпийских играх, здесь также повел бой 8:4. В связи с судейскими огрехами Тимур не справился с волнением своим, начал реагировать на судью, эмоционально завелся и потерял рисунок боя. В связи с этим при равном поединке в конце Тимур просто упустил два укола, которых не хватило. В целом результат, конечно, хороший, серебряная медаль. Но по качеству фехтования надо будет внимательно готовиться к чемпионату мира в Лейпциге, проанализировать, подготовиться», - говорит заслуженный тренер России, тренер Тимура Сафина Лира Грушина.

Но у Тимура Сафина еще есть шанс стать обладателем другой награды - впереди розыгрыш медалей в командном турнире.

Иван Уральский

14 июня