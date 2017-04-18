В Казани прошел кубок «Ак Барса»

На всероссийском турнире по каратэ, проходившем в Казани, башкирская сборная стала лучшей. Кубок завоеван впервые за семь лет, а сейчас спортсмены уже готовятся к новым стартам.

Самый сложный соперник у меня был в четвертом бою. Не помню, из какого города, но был счет, по хантею отдали победу мне. А так я отбился очень хорошо, мне понравилось», - говорит каратист Камиль Альмехаметов.

«Давно не выигрывала первые места. У нас были тренировки, каждый день тренировались, что добиться первого места», - сказала каратистка Айгуль Садыкова.

Кубок «Ак Барс» а стал для нашей сборной более, чем успешным. 10 золотых, 1 серебряная и 8 бронзовых наград - до последнего дня кто возглавит медальный зачёт оставалось загадкой. Мотивировать на каждый поединок, спортсменов не приходилось, ведь кубок стал репетицией главного старта - первенства России, на который попасть, уже мечта.

«Надежды возлагались высокие, оправдались с лихвой, конечно. В последний день, где выступали у нас взрослые 14 и старше спортсмены принесли нам около семи наград, наверно за все три дня наилучший результат. Некоторые спортсмены даже сделали больше, чем мы рассчитывали, поэтому считаю, подготовка прошла хорошо», - рассказывает старший тренер сборной РБ по каратэ Альберт Тамимдаров.

Норматив мастера спорта на этих соревнованиях выполнил - Роман Илюхин - надежда башкирского спорта. А с включением каратэ в Олимпийскую семью, желающих заниматься этим видом спорта значительно прибавилось. Уровень башкирских спортсменов позволяет надеяться, что на Олимпиаде Токио, выступят и наши каратисты.

«Популярность очень большая во всем мире, в том числе и в России. На сегодняшний день приводят уже с трех лет, начиная. Приводят и говорят, мы вот видели, что каратэ вошло в Олимпиаду, хотят, чтобы ребенок развивался и учился данному ввиду», - заключил президент спортивной федерации каратэ РБ Евгений Мещеряков.

Следующим стартом для башкирских каратистов станет первенство России, туда отправятся лучшие спортсмены республики. Он стартует в Сочи 29 апреля.

19 апреля