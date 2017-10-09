В хоккейной школе «Салават Юлаев» прошло первенство среди ребят 2008-2009 годов рождения

Накануне уфимский "Салават Юлаев" одержал победу в гостях, от рук башкирского клуба пострадало Минское "Динамо". А в это время в спортшколе юлаевцев готовят достойную смену. Там прошло первенство среди ребят 2008-2009 годов рождения.

Последние установки тренера и можно выходить на лед. От маленьких соревнований к большим высотам. В хоккейной школе «Салават Юлаев» точно знают как зарождается чемпионский характер, поэтому даже к внутреннему первенству относятся серьезно и возможно среди этих воспитанников будущие игроки основной команды.



А настоящие легенды башкирского хоккея за ходом соревнований наблюдают со стороны. Они признаются, нынешнему поколению спортсменов по-доброму завидуют. В их юности соревнований такого масштаба не было.



Но и в жизни этих маленьких хоккеистов практика таких соревнований тоже вновинку. Сейчас по-популярности хоккей бьет все рекорды. Так в спортшколе "Салават Юлаев", где проходит внутреннее первенство среди восьми-девятилетних ребят насчитывается 17 команд. Плюсы от формата таких соревнований колоссальные.





«Вот этой моделью турнира на коротком льду мы преследуем одну цель. Ребята не только тренируются, но и еще играют, именно все играют. На короткой площадке большее количества единоборств, соответственно касаний льда, приемов различных технических, дети должны играть на маленьких площадках», - говорит заслуженный тренер России, директор СДЮСШОР "Салават Юлаев" Сергей Витьман.

Соревнования спортшколы только стартовали, на очереди еще первенства в пяти возрастных группах. А из лучших хоккеистов будет созданы сборные, которые примут участие в первенстве города.

12 октября