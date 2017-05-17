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В Копейске состоялись соревнования посвященные памяти Семена Хохрякова

В Копейске, что в Челябинской области, состоялись соревнования по боксу класса «А», посвященные памяти дважды Героя Советского Союза Семена Васильевича Хохрякова.

Этот традиционный турнир, он проводился уже в 49 раз. В этом году участвовали 110 боксеров, как из регионов нашей страны, так и из ближнего зарубежья. Представители республики Башкортостан привезли из соседнего региона 3 медали: Ильдар Хаятдинов из Белебея и Марсель Маликов из Нефтекамска остановились в шаге от победы, заняв вторые места в своих категориях. А вот уфимец Дмитрий Носков в весовой категории до 69 кг стал сильнейшим. Примечательно, что ему не понадобился финальный матч - соперник отказался от боя.

«На этом турнире участвую в третий раз, первые два раза в предыдущие годы сложились менее удачнее, так как я становился третьим. В этом году турнир я выиграл довольно таки уверенно, было у меня 18 человек в весе, насколько я знаю. Три из них из Казахстана было, один из них мастер спорта международного класса», - говорит мастер спорта по боксу, чемпион РБ Дмитрий Носков.

 

 

 

 

 

 

 



Автор: Лилия Шафикова
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