В Костроме завершилась Спартакиада специальной Олимпиады среди особенных детей

Уфимские спорстмены, не стали нарушать добрых традиций и привезли с соревнований несколько комплектов медалей разного достоинства, в том числе и высшей пробы.

Их встречают как героев. Они действительно каждый день доказывают, что сильны не только телом, но и духом. Минувшей весной они стали победителями на международной зимней специальной Олимпиаде в Австрии. Теперь повторение триумфа. Дарина в спорте девятый год, с четырех лет занимается плаванием, потом в жизни добавились сноуборд и велогонки.





«Я просто люблю все спортивное: бассейн, сноуборд, велогонка… Моя жизнь – спорт», - говорит Дарина.

Именно победа на шоссейной трассе позволит Дарине участвовать на всемирных Летних Играх, которые пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах. Мама Дарины успехами дочки гордится, она для нее настоящий герой.





«Герой в том, что она во-первых выжила и не ослепла. Вопреки всем прогнозам врачей она здесь стоит сейчас зрячая. И совершает ежедневный подвиг. В 5.40 подъем, первая тренировка до пол десятого, потом едем сюда здесь до 11.30и в четыре у нас следующая тренировка третья и так каждый день», - рассказывает мама Дарины, Эльвина Гильванова.



Перед началом соревнований для распределения по дивизионам все прошли квалификационные соревнования. А байдарочники еще и тест по плаванию, но конечно и это не отрицает наличие спасательных жилетов на спортсменах. Таковы требования Минспорта России - организатора этой Спартакиады. Пара - Ирина Егорова и Сергей Сотников выступали в гребле на байдарках, кто в дуэте главный - хором ответили - "оба!" Но Ирина похоже имеет в группе авторитет.





«Решила, что надо разнообразить и так получилось, что взяли меня на байдарках и я попробовала и нам понравилось», - комментирует призер Всероссийской специальной спартакиады Ирина Егорова.



А это резервный состав предстоящей Спартакиады в Абу-Даби - велосипедисты Сергей Вяткин и Настя Сахапова пока в запасе, но в любой момент готовы отстаивать честь республики и России на международном уровне. Их главный вдохновитель Кристина Коваленко убеждена в главном - через спорт дети проходят хорошую адаптацию к жизни.





«Эти дети у которых интеллектуальные нарушения, они не могут полноценно учиться в школе. Им вроде школа 8 вида это предоставляет, но по выпуску они даже не получают аттестат. И я считаю, что для этих детей реализация через спорт - это единственная та возможность, где они могут достичь чего-то. Даже если этот ребенок достиг результата в спорте, у нас же по программе специальной Олимпиады он может быть помощником тренера, то есть дальше найти себе место в жизни», - заявила председатель регионального отделения специальной олимпиады России Кристина Коваленко.



Спортсмены искренне благодарят коррекционную школу № 63, а также городской центр туризма и объединение молодежных клубов "Алые паруса" за то, что поддержали и помогли с инвентарем и спортплощадками, так что эти медали общие. И конечно благодарят мам, которые встают чуть раньше пяти утра, чтобы вовремя разбудить своих чемпионов.

23 августа