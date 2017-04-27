В любительской хоккейной лиге определился победитель

В финале встретились команды «Уныш» и «Медведи». Встреча хоккеистов-любителей по накалу получилась сверх насыщенной.

На время строгие костюмы они поменяли на хоккейную экипировку. В любительском хоккее, все как в настоящем: и неподдельные эмоции, и радость победы, и бескомпромиссная борьба, и, конечно, преданные болельщики.





«Шакшинский дворец финал уже не вмещает, сами видите, трибуны заполнены, вдоль бортов народ стоит. Люди приезжают сюда на другой конец города, чтобы посмотреть матчи любителей. Это как раз наши ребята, все городские. Вот заработал фан-сектор», - говорит председатель уфимской любительской хоккейной лиги Альберт Ильясов.

Фан-сектор, который гнал хоккеистов вперед, точно остался доволен интригой финального матча. «Уныш» завладел преимуществом над «Медведями» еще в начале встречи, а в третьем периоде уже вел со счетом 3:1.



Но «Медведи» сдаваться не собирались, у них был стимул в этом году стать первыми.



За две минуты до конца «Медведи» смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм, где оказались сильнее своих визави.



А вот на третьем месте остановились сразу две команды, как и в формате КХЛ – «Старк» и «Комета-БСТ». Для любительской хоккейной лиги этот сезон получился шестым по счету.



В этом сезоне в турнире участвуют 20 команд - это два дивизиона. Уже в следующем году организаторы планируют добавить еще один. Что обуславливает интерес к любительскому хоккею в Уфе.

2 мая