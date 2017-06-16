В межсезонье горнолыжники Уфы отдыхать не торопятся

Для горнолыжников Уфы это лето началось со сборов. Юные спортсмены уже провели смену в лагере, а некоторые даже смогли покататься на летнем снеге в Австрии. У будущих чемпионов каникул, протяженностью в три месяца как у школьников - не бывает.





«На самом деле, здесь у нас не просто смотр общей физической готовности детей, но и полноценная тренировка на специальную подготовку для горнолыжников. Здесь все упражнения подобраны с тем, чтобы в дальнейшем горнолыжники смогли применить это на снегу», - говорит заместитель директора по спортивной подготовке МБУ СШОР по горнолыжному спорту Оксана Бирюкова.

Скорость, ловкость и быстрота мышления, без этих качеств пройти своеобразную полосу препятствий невозможно. Здесь, как и в профессиональном спорте, потерянные очки на дистанции – это проигрыш на финишной прямой.



Веселые старты среди спортсменов от 8 до 10 лет стали своеобразным смотром промежуточных итогов. Горнолыжники поделились на 4 команды и каждая хотела стать первой. Не обошлось и без курьезных моментов.



Среди участников веселых стартов нет проигравших. Они уже все победители. А самое главное без положительных эмоций и ярких впечатлений не остался никто.

20 июня