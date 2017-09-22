В минувшие выходные в Уфе прошел фестиваль параспорта

Цель праздника дать возможность детям с ограниченными возможностями попробовать себя в паралимпийских дисциплинах.



Приобщиться к физкультуре необычным детям помогают известные паралимпийские чемпионы и профессиональные тренера. Фехтование на колясках, голбол, бочча и волейбол сидя - вот тот неполный список параспортивных дисциплин. Дети с инвалидностью могли попробовать себя в каждой. Подобные мероприятия не только праздник для мальчишек и девчонок. Это еще шанс проявить себя, а вдруг кто-то из них будущий паралимпийский Чемпион.





«Наши ведущие тренера, которые культивируют этот вид спорта, которые ведут его в РБ и достигают результатов, они ищут себе способных спортсменов на будущее и, в принципе, могут прям с фестиваля забрать спортсмена к себе на занятия. На фестивале показывается общее масштабное взаимодействие детей с инвалидностью и без инвалидности. Дети должны учиться вместе, вот такое правило», - добавляет председатель РОО «Содействие» Людмила Сахапова.

Дамир Вахитов

25 сентября