В поселке Максимовка открылась многофункциональная спортивная площадка

Теперь там намерены воспитывать будущих чемпионов. Для этого жители не пожалели собственных средств.Это первый матч на новой спортивной площадке. Ребята готовились к игре с полной ответственностью. Ведь каждая товарищеская встреча - еще один шаг к мечте. Здесь почти все грезят о карьере футболиста.
«Сейчас, когда у нас есть такая площадка, желающих попасть в секцию футбола намного больше. Если, например, в секцию футбола у нас занималось около 50 человек, сейчас уже знаю о том, что 150 ребят хотят заниматься спортом. Это здорово», - комментирует директор центра образования № 53 Светлана Стрелкова.
«Мы определили саму минимальную сумму - 300 рублей. Но люди несли, понимая, что по 300 рублей мы очень долго собирать будем, несли и по 3 тысячи, и по 5 тысяч, и по тысячи. Даже приходили бабушки, которые давали просто по 100 рублей. И уже не имеющих живущих внуков на нашей территории. Но они приходили и понимали, что это благо для наших максимовцев», - говорит председатель ТОС п. Максимовка Раиса Разуваева.
«Замечательная спортивная площадка, которая за счет самих максимовцев появилась, родилась. Я думаю не последняя площадка в этом микрорайоне. Большую работу мы будем проводить по развитию микрорайона в целом. Я хотел бы поблагодарить в первую очередь всех активистов, ТОС Максимовки, администрацию Калининского района, ну и конечно, руководителей школы, педагогический состав», - говорит Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.