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В поселке Максимовка открылась многофункциональная спортивная площадка

Теперь там намерены воспитывать будущих чемпионов. Для этого жители не пожалели собственных средств.

Это первый матч на новой спортивной площадке. Ребята готовились к игре с полной ответственностью. Ведь каждая товарищеская встреча - еще один шаг к мечте. Здесь почти все грезят о карьере футболиста.

Теперь стремление ребят дружить со спортом получило надежную основу. Многофункциональная площадка рассчитана для игры в футбол, волейбол и баскетбол. А резиновое покрытие позволит проводить и занятия по легкой атлетике. Педагоги с удовольствием отмечают, что в спортивные секции, особенно на футбол, записываются все больше желающих.

«Сейчас, когда у нас есть такая площадка, желающих попасть в секцию футбола намного больше. Если, например, в секцию футбола у нас занималось около 50 человек, сейчас уже знаю о том, что 150 ребят хотят заниматься спортом. Это здорово», - комментирует директор центра образования № 53 Светлана Стрелкова.

Общая стоимость проекта - 1 миллион 350 тысяч рублей. Львиную долю суммы – миллион, жители Максимовки получили по программе поддержки местных инициатив. Еще 150 тысяч рублей выделила администрация города, 200 тысяч собрали собственными силами.

«Мы определили саму минимальную сумму - 300 рублей. Но люди несли, понимая, что по 300 рублей мы очень долго собирать будем, несли и по 3 тысячи, и по 5 тысяч, и по тысячи. Даже приходили бабушки, которые давали просто по 100 рублей. И уже не имеющих живущих внуков на нашей территории. Но они приходили и понимали, что это благо для наших максимовцев», - говорит председатель ТОС п. Максимовка Раиса Разуваева.

В Максимовке не так много мест, куда можно сходить всей семьей. Поэтому спортивная площадка должна стать событийным центром микрорайона.

«Замечательная спортивная площадка, которая за счет самих максимовцев появилась, родилась. Я думаю не последняя площадка в этом микрорайоне. Большую работу мы будем проводить по развитию микрорайона в целом. Я хотел бы поблагодарить в первую очередь всех активистов, ТОС Максимовки, администрацию Калининского района, ну и конечно, руководителей школы, педагогический состав», - говорит Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

Вдохновленные успехом своего проекта жители Максимовки теперь точно знают: если чего-то очень захотеть, найдутся и силы, и возможности.



Автор: Ляйсан Закирова
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