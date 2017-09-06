В поселке Максимовка открылась многофункциональная спортивная площадка

Теперь там намерены воспитывать будущих чемпионов. Для этого жители не пожалели собственных средств.

«Сейчас, когда у нас есть такая площадка, желающих попасть в секцию футбола намного больше. Если, например, в секцию футбола у нас занималось около 50 человек, сейчас уже знаю о том, что 150 ребят хотят заниматься спортом. Это здорово», - комментирует директор центра образования № 53 Светлана Стрелкова.

«Мы определили саму минимальную сумму - 300 рублей. Но люди несли, понимая, что по 300 рублей мы очень долго собирать будем, несли и по 3 тысячи, и по 5 тысяч, и по тысячи. Даже приходили бабушки, которые давали просто по 100 рублей. И уже не имеющих живущих внуков на нашей территории. Но они приходили и понимали, что это благо для наших максимовцев», - говорит председатель ТОС п. Максимовка Раиса Разуваева.

«Замечательная спортивная площадка, которая за счет самих максимовцев появилась, родилась. Я думаю не последняя площадка в этом микрорайоне. Большую работу мы будем проводить по развитию микрорайона в целом. Я хотел бы поблагодарить в первую очередь всех активистов, ТОС Максимовки, администрацию Калининского района, ну и конечно, руководителей школы, педагогический состав», - говорит Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

7 сентября

Это первый матч на новой спортивной площадке. Ребята готовились к игре с полной ответственностью. Ведь каждая товарищеская встреча - еще один шаг к мечте. Здесь почти все грезят о карьере футболиста.Теперь стремление ребят дружить со спортом получило надежную основу. Многофункциональная площадка рассчитана для игры в футбол, волейбол и баскетбол. А резиновое покрытие позволит проводить и занятия по легкой атлетике. Педагоги с удовольствием отмечают, что в спортивные секции, особенно на футбол, записываются все больше желающих.Общая стоимость проекта - 1 миллион 350 тысяч рублей. Львиную долю суммы – миллион, жители Максимовки получили по программе поддержки местных инициатив. Еще 150 тысяч рублей выделила администрация города, 200 тысяч собрали собственными силами.В Максимовке не так много мест, куда можно сходить всей семьей. Поэтому спортивная площадка должна стать событийным центром микрорайона.Вдохновленные успехом своего проекта жители Максимовки теперь точно знают: если чего-то очень захотеть, найдутся и силы, и возможности.