В спортивном комплексе БГАУ прошел баскетбольный турнир памяти Альберта Мифтахова

Столичный клуб "Уфимец" на своей площадке не оставил шансов соперникам.

Выйти и победить - такую задачу перед своей дружиной главный тренер Руслан Боков ставит в каждом матче. Не стал исключением и предсезонный «Кубок памяти Альберта Мифтахова» О недонастрое не может идти и речи, ведь это последний шанс наладить сочетания перед официальными стартами. Благо на первую домашнюю игру своих любимцев пришло поддержать немало зрителей.





«Первая игра собрала очень много народу. Полный зал, несмотря на то, что он небольшой, он полный. Зрители предают силы команде, и команда бежит вперед. И зрители как шестой игрок - отличная атмосфера», - говорит форвард БК «Уфимец» Вадим Абдеев.



Хоккей и футбол - лицо командных видов спорта в Башкортостане. Но уфимские любители оранжевого мяча уверены, что рано или поздно баскетбол сравняется по популярности с грандами. Андрей со своей семьей болеет за Уфимец с зарождения клуба и оптимистично смотрит в новый сезон.





«Состав практически полностью обновился у клуба. Пока игроков не знаем. Вот узнаем, кто как может, кто как играет. Будем поддерживать. Видно, что состав боевой, будет играть, будет выигрывать», - комментирует болельщик Андрей Розанов.



Лучшая тренировка - это сам матч. Только тогда проявляются сильные и слабые стороны команды. Главный тренер «Уфимца» неоднократно отмечал, что основным требованием на данный момент является поиск взаимопонимания. И первая домашняя победа с практически двукратным перевесом дала понять - команда на верном пути.





«Какое-то понимание друг к другу приходит. Есть движение вперед», - рассказывает главный тренер БК «Уфимец» Руслан Боков.



Как известно любой прогресс дает свои плоды. Первый трофей нового сезона не заставил себя ждать. В финальном матче турнира "Уфимец" взял убедительный реванш за прошлогоднее поражение. "ОСК-ММК" из Магнитогорска повержен со счетом 92:55. Кубок остается в столице Башкортостана.



Иван Трушков

12 сентября