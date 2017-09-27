В столице Башкортостана для Кубка мира приготовлен целый маршрут

После первой остановки на площади Салавата Юлаева ценный груз весом чуть больше 6 килограммов, сделанный из чистого золота направился на встречу с представителями СМИ. Одними из первых к чемпионскому артефакту смогли прикоснуться пишущие журналисты, телевизионщики и фотографы. Поприветствовал кубок в Уфе и Андрей Иванюта.

«У нас на самом деле республика очень любит футбол, и действительно футбол у нас наиболее массовый вид спорта», - говорит министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта.

Ну а дальше кубок поехал в главных футбольный клуб республики. Где его уже ждали юные спортсмены школы.



Не обошлось и без футболистов главной команды. Игроки "Уфы" создали не меньший ажиотаж. чем сам кубок.



После тренировки, все без исключения "горожане" остались, чтобы своими глазами увидеть трофей, за который уже через год поборются лучшие сборные мира. Правда для профессиональных спортсменов просто увидеть кубок мало, завоевать его - ценно.





«Конечно, Дай Бог, все завтра будем работать, чтобы послезавтра выиграть. Нет, не послезавтра, чтобы в 18 году выиграть, начнем с завтрашнего дня работать. До этого так не работали, а сейчас кубок увидели, все, цель», - рассказывают нападающие ФК «Уфа» Вячеслав Кротов и Исламнур Абдулавов.



Ну а пока футболисты "Уфы" тренируются, и только готовятся побороться за кубок мира. Главный трофей по футболу пробудет в Уфе до 1 октября в одном из крупных торговых центров столицы Башкортостана.

27 сентября