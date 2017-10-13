В столице прошел открытый республиканский форум боевых искусств

За два дня в столице свои силы опробовали лучшие представители 10 видов единоборств.

Динамичное и красочное открытие ежегодно задаёт настроение всему форуму боевых искусств. А в этом году церемонию украсило вручение наград триумфаторам десятых всероссийских юношеских игр боевых искусств. За время первенства спортсмены из Башкортостана завоевали историческое второе место в медальном зачете.





«За счет единства. У нас союз объединяет 28 федераций в республике. Мы собрали сборную команду по 16 видам спорта. 152 юных бойца достойно выступали за нашу республику, завоевав 79 медалей. Сегодня будем всех чествовать», - говорит вице-президент филиала РСБИ по РБ, депутат городского совета Уфы Александр Соснин.



Участие в уфимском форуме приняли около 1000 спортсменов из городов и районов республики - масштаб соревнования действительно внушающий. Уровень проведения в Уфе ежегодно высокий. Столица Башкортостана во всеоружии встретила лучших профессионалов боевых искусств из разных уголков страны.





«Данный форум охватил практически все районы нашей республики. Приехали спортсмены из Московской области, Ижевской области, республики Татарстан и Челябинской области», - рассказывает главный судья соревнований по комбат самообороне Ильдар Абулханов.



На соревновании представлены порядка 10 видов спорта. Также в рамках форума прошел чемпионат и первенство нашей республики по всестилевому карате. От такого количества мастеров конкуренция возрастает в разы.



В таких суровых условиях воспитываются лучшие человеческие черты и чемпионский характер.





«Можно родиться гением. Понимаете, очень способным, но основной принцип педагогики – это трудолюбие. А здесь прививается трудолюбие. И то, что я знаю. Последние эти все соревнования идут регулярно. Огромный вклад», - комментирует председатель попечительского совета единоборств РБ Владимир Плечев.



Готовиться к такому большому форуму нужно с особым прицелом. Каждый спортсмен старается выложиться по максимуму, а порой даже чуточку больше. Только так можно достичь заветного успеха.





«На соревнованиях помогла победить подготовка вот эта как раз. Сила воли, деремся и силы выматываются», - заявила победительница форума в Кумитэ Юлия Баимова.



Результаты форума – это показатель развития союза боевых искусств. Впереди новые старты, где каждому нужно вновь доказывать свой уровень, таковы реалии спорта и доля настоящих чемпионов.



Иван Трушков

16 октября