В Тайбэе стартовала 29-ая летняя Универсиада

Торжественная церемония открытия прошла на "Арене-Тайбэй", вмещающей 21 тысячу зрителей. В Китай приехали спортсмены из 142 стран. Более семи тысяч атлетов примут участие в соревнованиях по 21 виду спорта, в которых разыграют 275 комплектов наград.



Российская делегация, состоит из пятисот семнадцати человек - 348 из них спортсмены. В программу этой универсиады добавились - роллер спорт, ушу и тяжелая атлетика. Россияне примут участие во всех видах программы, кроме легкой атлетики и бильярда. От нашей республики в Тайбэе выступят представители башкирского фехтования - Аскар Хамзин и Искандер Ахметов и уфимские бадминтонисты - Радион Алимов и Алина Давлетова.





21 августа