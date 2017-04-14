В Уфе Антон Бабиков провел экскурсию

На спортивно-оздоровительном комплексе «Биатлон» сегодня было многолюдно. Экскурсию по комплексу участникам проекта «Здоровое поколение - сильный регион», детям из Нуриманского района проводил мастер спорта международного класса, биатлонист Антон Бабиков.

Для первоклассников из села Красные горки, поездка в Уфу была первой в жизни. Поэтому экскурсия по комплексу «Биатлон» и конечно общение с чемпионом мира Антоном Бабиковым - событие знаковое. Вопросы у ребят были самые разные: как уверенно кататься на лыжах и научится точно стрелять, или дружит ли уфимский Антон с другим российским биатлонистом - Антоном Шипулиным. Позже прославленный уфимский спортсмен признался, искренние вопросы детей ему понравились даже больше, чем те, что обычно после гонок задают журналисты.

«Иногда бывает, что взрослые люди задают вопросы. Которые, не отличается особой оригинальностью, и ты думаешь, как он мог задать такой вопрос, но когда ребенок спрашивает о таких вещах, ты понимаешь, что ему действительно интересно как ты не падаешь на лыжах в снег. Они мне все понравились, показались достаточно интересными», - сказал чемпион мира по биатлону – 2017 Антон Бабиков.

Напоследок биатлонист сфотографировался с ребятами, раздал автографы. И пообещал, что этим летом постарается провести мастер класс в родном селе этих ребят - Красные горки.

14 апреля