В Уфе Ирек Ялалов встретился с победителями Любительской хоккейной лиги

Ирек Ялалов сегодня встретился с победителями любительской хоккейной лиги-командой «Сибком», которая стала единственным клубом в региональной ЛХЛ не потерпевшим ни одного поражения на протяжении всего сезона. Кроме того, недавно клуб стал чемпионом Международного турнира «Кубок Победы».

С высокими спортивными достижениями и поздравил Ирек Ялалов. Он отметил, что поддержка предприятием любительской хоккейной команды - это пример для остальных и подход, который применяют современные руководители.

«Случайно буквально узнали, что ваша команда стала абсолютным чемпионом Любительской хоккейной лиги. Тем более, что эта команда спонсируется, скажем, так, современным предприятием, инновационным. И конечно для нас это пример серьезный и мы надеемся, что наша встреча - не просто встреча с вами, но это мы даем такой посыл, в том числе и другим предприятиям, чтобы развивали спорт, физкультуру. Кто-то хоккей, кто-то там баскетбол, кто-то мини-футбол, кто-то футзал, КЭС-Баскет, единоборства. Но вот задача - вернуть нормальный физкультуру в трудовые коллективы, если так говорить советским языком. То, что раньше было всегда и везде»,- говорит глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Организаторы Любительской хоккейной лиги и акционерного общества «Сибком», в свою очередь, выступили с инициативой строительства нескольких ледовых катков. Такие площадки могут быть задействованы как для тренировок, так и для проведения городских, республиканских и всероссийских соревнований.

«Ребята ходят, арендуют футзал. Кроме того, хоккей. Выездные мероприятия. Теннисные турниры мы проводим у себя. Такого рода тимбилдинг сплачивает коллектив и повышает работоспособность это однозначно», - сказал генеральный директор АО «Сибком» Ильшат Шайхутдинов.

Муниципальные власти заявляют, что сегодня Уфе необходимы как минимум 2 ледовые площадки в северной и южной частях города. В администрации столицы готовы обсудить выделение земли на льготных условиях.

«Очень порадовало заявление администрации города о том, что будут всячески способствовать развитию любительского хоккея. В частности, в организации тех же самых хоккейных площадок, которых катастрофически не хватает в городе. В основном, проблемы были там с землей. И сейчас если администрация пойдет навстречу, то это будет здорово, и я думаю, что те любители хоккея, которые имеют возможность вкладывать в развитие спорта, обязательно найдут средства для того, чтобы построить ледовые катки в городе Уфа», - заключил исполнительный директор ЛХЛ РБ Ленар Хамидов.

Дамир Вахитов

18 мая