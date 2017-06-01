В Уфе к профессиональному боксерскому бою готовится Ашот Папян

Летние каникулы уже начались, а юные кикбоксеры не торопятся покидать зал. Вместе с ними к профессиональному боксерскому бою готовится Ашот Папян.

Ашот Папян для этих мальчишек наглядный пример, как нужно относиться не только к спорту, но и к жизни. Профессиональный боксер восстановился после сложнейшей травмы кисти, провел два боя и сейчас готовится к новому поединку. И лучшей площадки для него, чем родной.

«Спасибо моему залу, сюда я пришел ребенком, вырос. Можно сказать, полжизни здесь провел в этих стенах. Все нравится, все устраивает, очень дружный тренерский коллектив, очень дружные ребята с кем я занимаюсь, с кем я вырос здесь», - говорит профессиональный боксер, мастер спорта по кикбоксингу Ашот Папян.

Спортсмен и сам тренирует в свободное время. Юные кикбоксеры слова старшего наставника ловят буквально налету.

Зал Кэмпо был основан 28 лет назад и стал свидетелем рождения 5 чемпионов мира. Спустя десятки лет здесь по-прежнему кипит работа.

На обычной тренировке зал полон. Найти свободный уголок не так-то просто. Но сейчас знаменитый «Кэмпо» испытывает трудности и существует во многом благодаря энтузиазму любителей кикбоксинга.

«Был момент, когда этот клуб мог просто закрыться, раз и навсегда. Мы работаем при школе спортивной, а содержим, у меня ученики, мы сами делаем ремонт, мы сами умеем забивать гвозди, хотя скажем так много всяких чемпионов», - рассказывает председатель спортивного клуба «Кэмпо», Заслуженный тренер России Марат Габдрахимов.

Пока же спортсмены продолжают показывать достойные результаты на всероссийской арене. Вот и прошедший сезон признан успешным.

«У нас как обычно среди юниорок это девчонки - Имаева Карина, а среди взрослых это Низаев Альберт, который впервые стал призером Кубка России», - сказал тренер спортивного клуба «Кэмпо» Ильнур Галиев.

Для юных кикбоксеров сейчас наступает пора летних каникул, а вот Ашот Папян готовится к следующему бою. Соперник пока неизвестен, но это и не важно. Спортсмен признается, что самое сложное - подготовка.

2 июня