В Уфе на открытом скалодроме «Кул-тау» подошел к концу чемпионат России по скалолазанию

Уфимские спортсмены стали одними из лучших в дисциплине «скорость». Среди мужчин золото завоевал победитель первенства мира-2012 в скорости, воспитанник уфимской спортшколы №11, мастер спорта Руслан Файзуллин, третьим также финишировал уфимец, мастер спорта Артем Хабибуллин. Ну а в последний соревновательный день разыгрывались комплекты медалей в дисциплине «боулдеринг».

«Чемпионом всегда быть приятно и я горд, что смог отстоять честь Башкирии. У нас все циклично, к каждому соревнованию у нас идет подготовка за 3-4 месяца. С тренером разрабатываем план, придерживаясь его, подходим к старту», - говорит чемпион России по скалолазанию: Руслан Файзуллин.

«Впервые дни соревнований погода была далека от идеальной, соответственно зацепы были очень холодными, что не позволило некоторым скалолазам показать свои лучшие результаты. Впрочем, вскоре ситуация нормализовалась. Итог соревнований в болдеринге подвела исполнительный директор федерации скалолазания России», - сказала исполнительный директор федерации скалолазания России (город Москва) Анастасия Булычева.

Что касается самой дисциплины «боулдеринг», то здесь первенствовали Дмитрий Шарафутдинов из Свердловской области и Екатерина Киприянова из Санкт-Петербурга. В конце июня победители чемпионата страны примут участие в Европейских стартах. Последнее первенство России по скалолазанию Уфа принимала больше 10 лет назад и столь удачный во всех отношениях проведенный старт позволяет надеяться, что теперь чемпионаты подобного уровня у нас будут проводится чаще.

Иван Уральский

29 мая