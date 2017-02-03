В Уфе на стадионе «Строитель» состоялись конькобежные соревнования

В минувшие выходные по всей стране прошли массовые соревнования по конькобежному спорту "Лед надежды нашей", в которых приняли участие более 30 регионов. В Уфе конькобежные соревнования состоялись на стадионе «Строитель».

История этих традиционных состязаний началась еще в советские времена. Многие звезды конькобежного спорта зажигались именно после выступления на подобных мероприятиях. И по сей день одной из основных задач соревнований, в которых приняли участие порядка 300 человек в 5 возрастных группах, является поиск юных спортивных талантов.





«Это мероприятие проходит в Уфе уже не первый год, оно стало традиционным и любимым для наших горожан. В первую очередь, здесь принимают участие спортсмены, дети, воспитанники спортивных школ, спортивная школа №1 олимпийского резерва и спортивная школа №26», - говорит председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации Уфы Сергей Степанов.



Школьники с первого по восьмой классы преодолевали дистанцию в 50 метров, а старшие возрастные группы соревновались на стометровке. Эти забеги рассчитаны в основном на привлечение людей к активному образу жизни.



На этих стартах можно встретить не только любителей и начинающих спортсменов, но и профессионалов со стажем, участников Олимпийских игр.



Победителей и призеров наградили грамотами и медалями Министерства спорта России. Участники получили много полезного новички- новые разряды, профессионалы -подтвердили свой класс, а любители заряд хорошего настроения, а это согласитесь не мало!











Иван Уральский

6 февраля