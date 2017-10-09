В Уфе открылся современный комплекс для занятий художественной гимнастикой

В здании бывшего бетонного завода состоялось долгожданное открытие гимнастического центра. Просторные зеркальные залы с высокими потолками стали настоящим подарком для детей и их родителей.



Радостное событие вместе с учениками разделили и почётные гости - представители администрации, районов Городского округа города Уфа, а также представители Госсобрания-Курултая республики.





«В замечательную погоду, в канун Дня Республики открывается великолепный спортивный зал. Самое главное, что объект построен не на бюджетные средства. Это благодаря руководителям компании "ПРОМТЕХСТРОЙ". Программа реновации бывшего производственного помещения показывает, что мы двигаемся в нужном направлении», - говорит глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

Теперь развивать свои таланты и покорять новые высоты смогут до 100 спортсменок. А одновременно тренироваться во всех залах - более 40. Территория, принадлежавшая когда-то заводу, сейчас становится настоящим спортивным центром. Здесь уже открыты различные площадки разных видов спорта.





«Здесь было достаточно вредное производство, сегодня это производство выведено за пределы черты города. Непосредственно к близости к месту жительства жителей мы сегодня получаем спортивные объекты для развития детей. Сегодня родилось интересное предложение по примеру арт-квадрата назвать его спорт-квадрат. Я думаю, этот термин приживётся», - комментирует Глава Администрации Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан Роберт Ахунов.



Идея о создании спорт-квадрата нашла отклик и у Главы Столичной Администрации. Так что возможно, в скором времени столицу украсит ещё один центр развлечений и досуга.



Анастасия Платонова

9 октября