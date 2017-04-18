В Уфе отметили день рождения КИМ Ир Сена

В честь основателя Корейской народной демократической республики прошел турнир по тхэквондо. Это был открытый Кубок города, в котором приняли участие более двухсот спортсменов из двух десятков регионов России, Казахстана, Азербайджана, а также Северной Кореи - родины этого восточного единоборства.

Гости из Северной Кореи, на татами, правда, не вышли. И на происходящее смотрели из ложи почетных гостей. Да и возраст уроженцев страны «вечного президента» не позволял. В этот день на Кубке Уфы по таэквондо, который проводился в шестой раз, соревновались, в основном молодые спортсмены. Те, зная, что гости представляют родину таэквондо, старались изо всех сил. Усердие и воля к победе, не остались незамеченными.

«Благодаря нашему общению, нашей дружбе многолетней, мы достигли действительно хороших результатов в плане сотрудничества. Сейчас ждем квалифицированных инструкторов из Северной Кореи, а также планируем поехать в эту страну на турниры, будем представлять не только нашу республику, но и Россию», - говорит президент Федерации таэквондо (ИТФ) Руслан Набиуллин.

Спортивный зал едва вместил всех участников, а ведь еще были и многочисленные зрители. Яркое открытие с танцевальными номерами, напряженные поединки в более чем десяти весовых категориях с участием девушек и юношей разных возрастов, подарили всем отличные эмоции. Особенно спортсменам, для которых турнир – бесценный опыт.

«Хороший турнир. Хорошие результаты мы показали. Еще в будущем будем драться, биться. Еще лучше результаты будут»,- сказали чемпионы Открытого Кубка Уфы по Таэквондо (ИТФ) (Азербайджан) Раван Рагимов и Марис Баширов.

«Хороший турнир. Уровень хороший, есть с кем посоревноваться. Есть достойные соперники. И открытие хорошее проведено. Мы очень рады, что сюда приехали», - заключил директор Федерации таэквондо по версии ВТФ Челябинской области Альберт Хасанов.

В итоге в общекомандном зачете первые два места завоевали команды из Уфы, бронзовые награды достались таэквондистам из Благовещенска.

19 апреля